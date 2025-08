Grêmio não deveria demitir Mano agora

Técnico gremista precisa de reforços. FERNANDO MORENO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Seja qual for o resultado nesta terça-feira (29), contra o Fortaleza, Mano deve permanecer. Até agora, foi entregue ao treinador do Grêmio a mesma equipe, as mesmas dificuldades do time que empatou com São Raimundo e Athletic, e que só foi continuar na Copa do Brasil nos pênaltis. Jogos ridículos. Depois foi eliminado pelo CSA.

É o mesmo time que escapou de cair na semifinal do Gauchão por um gol de bicicleta marcado por Gustavo Martins, no final do jogo e com muita discussão. Para marcar este gol, ele fez uma clara falta não marcada pelo árbitro Anderson Daronco.

É com este time que Mano está jogando o Brasileirão. Considerando a qualidade do que tem na mão, está fazendo bastante. Trocar de treinador sem lhe dar reforços que venham a aumentar a capacidade técnica é trocar seis por meia dúzia.

O jogo de hoje é muito importante. Já tem muita gente querendo a cabeça do treinador. Não sei se, com este time, ele consegue ganhar. O Fortaleza é forte e acaba de fazer 3 a 1 no Bragantino, que faz ótima campanha.

Mano está subindo jogadores da base. Eles já estão aumentando a capacidade do time. Mas ainda faltam três ou quatro reforços para, aí sim, cobrar o trabalho do treinador. Vitória esta noite traz tranquilidade, mas não esqueçam: é jogo duro.