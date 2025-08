Tricolor venceu o Fortaleza pelo Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Não foi um jogo fácil, não foi uma vitória consistente, não foi um grande jogo do time de Mano Menezes. Mas tudo isto é muito menor do que a importância da vitória do Grêmio. Mano mandou o time atacar muito e daí sobreveio dois pênaltis, todos nascidos em jogadas construídas.

Há muito a crescer, mas neste momento, cinco pontos separam o time gremista do Z-4. Porém continuo insistindo: existe evolução no futebol do Grêmio. Alysson e Riquelme emprestam mais técnica ao time. Ainda falta colocar Balbuena e outros reforços que deverão chegar.

Três pontos fundamentais, na tabela, nas janelas da Arena, agora com mais certezas, com mais tranquilidade. Nada a ser largamente comemorado como um time que joga muito. Mas ele melhora a cada jogo. Dias melhores estão por chegar para os gremistas.