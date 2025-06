Volante do Juventude interessa ao Inter

Jogador do Juventude despertou interesse do Inter. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Juventude fez leilão para negociar Caíque. Esta é versão do Grêmio para desistir do volante. O vice presidente de futebol do Inter declarou na Rádio Gaúcha que este jogador interessa a seu clube. Claro que neste caso o clube que tem o jogador fica grandão. Os negócios são assim. Acho que Caíque continuará no time caxiense até o final do ano.

Acontece que neste caso ele sairá com passe livre. O Juventude garante uma boa grana se vende-lo até o final do mês, consegue uma bela faturada ou ele sai de graça no final do ano. São os negócios do futebol. Mano quer um primeiro volante e o Inter quer alguém que faça a função de Fernando que não deve jogar mais este ano.