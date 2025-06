O Inter precisa lidar com os desfalques

Mas o Inter também não terá Alan Patrick, o sempre importante armador e goleador dos colorados. Já no ataque muito provavelmente teremos bons resultados. Eu confio muito no futebol de Ricardo Matias. Ele é centroavante aipim. Gosta de viver dentro da área. Não se importa com o bafo dos zagueiros na sua nuca. Não tem medo de cara feia. Cabeceia muito bem e tem muita altura. E ainda se move com rapidez e dinâmica corporal.