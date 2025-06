O Grêmio quer evitar uma possível luta de milionários

Tricolor passa por processo eleitoral em 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

Soube que pessoas ligadas ao Grêmio, principalmente conselheiros, estariam dispostos a propor a união dos candidatos à presidência. Estariam preocupados com uma luta de milionários.

Está tudo errado. Só tem um candidato disposto a colocar dinheiro do próprio bolso no Grêmio. Me refiro a Marcelo Marques. Ele acena com bom dinheiro para comprar a Arena e fazer um bom time de futebol. Os outros ou são advogados ou pequenos empresários.

Não estou fazendo juízo de valor. Que ganhe o melhor. Dinheiro no futebol é muito importante, mas não é tudo. O mais importante é ter uma boa gestão, sem gastos exorbitantes, com fortes investimentos na base, sem a contratação de dezenas de jogadores médios.

Tenho afirmado em meus espaços que gostaria de ver não só o Grêmio, mas também o Inter, com gestão "franciscana". Eles armam um time com folha de pagamento superior a R$20 milhões e não conseguem ganhar nada, mas se fizerem um time com a folha de R$8 milhões também não ganham nada, mas economizam uma baita grana.

Os erros cometidos pelas direções do Grêmio são repetidos. Todos se comportam do mesmo jeito. O custo do júri financeiro beira R$100 milhões, dinheiro suficiente para contratar quatro jogadores de qualidade superior. Mas antes tem que pagar as contas, principalmente as que são de dívida bancária. Imaginem: toda arrecadação social serve para pagar juros.