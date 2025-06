Muita dureza para o Grêmio

Grêmio disputa em casa a Recopa Gaúcha, contra o São José, em 8 de julho. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O time Tricolor volta a jogar dia 8 de julho, contra o São José, na Arena, na disputa da Recopa Gaúcha. Até aí tudo bem. É grande favorito. Depois termina a "moleza".

Vem o jogo contra o Cruzeiro, que está muito perto da liderança do Campeonato Brasileiro, dia 13, em Belo Horizonte. Sai desta cidade e vai a Lima, no Peru, para enfrentar o Alianza Lima pela Sul Americana. Volta ao Brasil e vai a São Januário, tem jogo contra o Vasco no dia 19.

Só depois de tudo isto volta para a Arena, para jogar a partida de volta contra o Alianza em 23 de julho. Logo adiante sai para pegar, no dia 26, o Palmeiras em São Paulo.

O mês de agosto começará com jogo contra o Fluminense, no Maracanã, no dia 2. Dia 10 e 24 joga em casa contra Sport e Ceará. Mas também tem mais dois jogos fora de casa e contra adversários fortes. Dia 17 de agosto contra o Atlético Mineiro e 31 contra o Flamengo, de novo no Maracanã.

Serão dez jogos em julho e agosto. Sete fora de casa e somente três ao lado da sua torcida. Muita dureza, jogos longe de casa e contra muitos adversários qualificados. Será que conseguirá ir bem?