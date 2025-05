Precariedade técnica coloca o Grêmio na zona de rebaixamento

Após abrir o placar com Aravena, o Tricolor sofreu a virada do Sâo Paulo e perdeu por 2 a 0. SPFC / Divulgação

Mesmo que o Grêmio possa reclamar de arbitragem, a precariedade técnica do time se repete. O Tricolor ganhou de presente um gol marcado por Aravena no primeiro tempo, onde conseguiu se defender bem. Mas tão logo começou o segundo tempo o São Paulo empatou num lance de alto risco na pequena área.

Volpi arrumou a barreira, mas Arboleda pulou sozinho e empatou o jogo. E depois um pênalti mal marcado. O Grêmio ainda teve uma grande chance em jogada de Amuzu, mas Marlon não conseguiu fazer o gol com a defesa do goleiro do São Paulo.

O Grêmio joga pouco. Uma defesa inconfiável. Um ataque que tem muita dificuldade para fazer gols. Um time repleto de jogadores médios e sem protagonistas. Na terça-feira (20) precisa ganhar do CSA por uma diferença de no mínimo dois gols para seguir vivo na Copa do Brasil. Conseguirá? O torcedor gremista pode ter certeza de que será outro jogo complicado. O time precisa reforços. Três ou quatro. Jogadores que possam dar mais qualidade técnica. Se isto não acontecer vai ser um ano muito ruim. Está de volta à zona de rebaixamento. Poderá sair? Muitas perguntas sem resposta.