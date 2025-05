Por que eu acredito na classificação do Inter

Jogo será às 19h, no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

São muitas as vantagens do Inter esta noite. A maior delas está no fato de jogar no Beira Rio, com sua vibrante torcida. A outra está na vantagem da tabela que indica ser possível jogar por dois resultados. Isto não deve indicar postura defensiva, muito menos dar o campo para o Bahia.

A qualidade do time de Rogerio Ceni não é pequena. E ele azeitou duas peças. O Bahia não dá chutões, valoriza a posse de bola e tem um meio de campo repleto de jogadores com muita categoria.

O jogo tem seus riscos, mas eu acredito muito na classificação colorada. Não gosto da escalação com três volantes. Prefiro ver um ataque com Gustavo Prado e Wesley e a volta de Borré. Fazer gols é muito importante. Gera tranquilidade. E não dá pra deixar o time baiano gostar do jogo.

É jogo para o Borré

Faz tempo que Borré não joga. Teve lesão muscular importante e parou por longo período. Só que jogo deste tamanho, uma grande decisão, é para jogadores experientes como este colombiano. Talvez não consiga se movimentar bem, não participe integralmente das jogadas, mas tem capacidade de sobra para fazer a diferença se a bola cair a sua frente dentro da área.

Ainda bem que ele está de volta. Ainda bem que Borré estará em campo. É a sua cara, é a sua hora. Grandes jogadores foram talhados para estes momentos decisivos. Borré está apto para fazer a diferença a favor do Inter.