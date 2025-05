Os heróis gremistas na noite na Arena

Torcedor enfrentou frio, mas o pior foi a atuação do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Foram 5 mil torcedores. Fiquei com pena deles. Passaram muito frio o que, de certa forma, foi enfrentado com agasalhos. Difícil foi assistir ao futebol do Grêmio. Estes heróis esperavam melhor futebol.

Mano Menezes ajudou na ruindade escalando jogadores que jamais deram retorno ao clube. Tivesse feito mais dois gols num adversário semiamador e que terminou a partida com nove jogadores, sairia da repescagem. Mas ficou só no 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño. O modesto Godoy Cruz apenas empatou com o Atlético Grau.

Nunca tinha visto o Grêmio numa competição com adversários tão ruins. Mas também acho que não tinha visto o grande clube que já foi campeão da América três vezes e campeão do mundo com jogadores tão pobres tecnicamente.

Terá que jogar contra o Alianza Lima duas partidas para tentar continuar na Sula. E tem um segundo semestre inteiro para buscar pontos e escapar do rebaixamento.