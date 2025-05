O jogo do ano para o Inter

Além de Bruno Tabata, Alan Patrick, Fernando e Bruno Henrique dedem ser as novidades contra os uruguaios. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Esta definição não é minha. Ela chegou no vestiário do Inter no Estádio Nilton Santos, depois do Inter ter sido goleado pelo Botafogo, em jogo do Brasileirão. Todos devem se ter dado conta que depois de levar três gols do Nacional-URU, no Beira Rio, seis gols do Corinthians - dos quais dois não valeram - três gols do Atlético Nacional-COL e mais quatro do Botafogo, não cabia mais ficar apenas vendo explicações para estes insucessos surpreendentes.

Era preciso uma reação. E isto foi feito quando Roger veio com sua entrevista coletiva. Sem explicar muito o vexame da goleada sofrida, ele partiu para dizer que hoje será o jogo do ano. Logo após veio ao microfone, com o mesmo discurso, que foi ensaiado no vestiário, o vice-presidente de futebol Bisol. Foi a maneira que os dirigentes e o treinador encontraram para deixar claro aos jogadores que era preciso ter muito foco, muita capacidade de reação, muita determinação elegendo este o jogo do ano.

Claro que isto não resolve os sérios problemas defensivos que o time vem apresentando. Mas coloca nos jogadores a desenvoltura que talvez tenham perdido, uma passividade de que tomar muitos gols poderia se encaminhar para o normal. Estou imaginando o Inter bem mais combativo, bem mais focado, enfim, muito mais próximo da necessidade de enfrenta o Nacional-URU no seu caldeirão

Meias descansados

Alan Patrick e Fernando, figuras essenciais no time colorado, descansaram no final de semana. Devem estar completamente recuperados e prontos para dar o melhor de si técnica e fisicamente. Bruno Henrique cumpriu suspenção automática e também deu parada importante. Thiago Maia foi considerado por Roger Machado o melhor jogador do time em Medellín. No intervalo do jogo contra o Botafogo ele saiu. Claramente poupado para o jogo desta noite.

Isto tudo é muito importante porque estes quatro jogadores, todos veteranos, são capazes de formar um meio campo muito técnico, de fazer passes curtos, de diminuir a velocidade do jogo e evitar a correia dos uruguaios. Custou caro esta preservação, pois o Inter foi goleado pelo Botafogo. O problema está no fato de que com eles o time também sofria gols. Mas pode ser porque eles estavam cansados. Acho que farão muito mais esta noite.