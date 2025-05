O Grêmio vai jogar um "quase" amistoso

O Godoy Cruz não deixará de ganhar do Atlético Grau. Este time precisa ganhar para ser o primeiro colocado no grupo do Grêmio e escapar da repescagem da Sul-Americana. Por isto o Grêmio deve jogar um amistoso. Vai aproveitar para descansar seus principais jogadores porque o pensamento maior está no Brasileirão e tem jogo domingo (1º) contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. O campeonato do Grêmio é conseguir 45 pontos e escapar do rebaixamento. Seria trágico se isto acontecesse. Mano Menezes sabe muito bem disto. Tenho curiosidade em ver jogadores que não estão atuando. Quem sabe tem algum jogador importante que Mano possa utilizar com mais frequência.