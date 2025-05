O Grêmio conquistou pontos importantes

Uma vitória de significado muito importante do Grêmio. Longe de exibir um bom futebol, repetindo erros de todos os jogos, com grande dificuldade de marcar gols, o Tricolor teve para si um erro de arbitragem e um pênalti marcado pelo árbitro Bruno Abreu, de onde veio a vitória.

O triunfo tira o Tricolor da zona de rebaixamento e isto é muito importante. Depois de marcar o gol o Grêmio teve um trabalho importante de resistência. O Bahia tinha mais 35 minutos para empatar o jogo. Foi pra cima, mas pouco conseguiu frente a postura defensiva do Grêmio que foi quase impecável. Mano tirou Cristaldo, que foi quem fez a grande jogada que originou o pênalti, e colocou Gustavo Martins. Ele foi a compensação do cansaço de Kanemann que parecia desmaiar no final do jogo.