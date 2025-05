Mais um fiasco do Grêmio

São Raimundo, Athletic e CSA. Estes foram os adversários do Grêmio na Copa do Brasil 2025. E o Grêmio passou duas vezes nos pênaltis até ser eliminado. Na sua casa, contra um adversário de terceira divisão. Não conseguiu o primeiro lugar na Sul-Americana jogando contra times ridículos. Está na zona do rebaixamento no Brasileirão. Já perdeu o Gauchão. Nada é bom no time do Grêmio.