Afastamento de Ednaldo Rodrigues é um retrato do Brasil no futebol

Ednaldo Rodrigues foi, mais uma vez, afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) . Na primeira vez ele conseguiu voltar pela ação do ministro Gilmar Mendes. Daí surgiram informações de que este juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) teria negócios com a entidade. Quero acreditar que isto é mentira. Seria o fim do mundo uma pessoa desta importância dando vantagens para um dirigente que o recebera como sócio numa entidade nacional. Será que ele irá outra vez até o STF buscar sua volta .

A CBF é uma das entidades mais importantes deste país. O futebol está impregnado em todos nós. No entanto, está nas mãos de um dirigente que não recebe respeitabilidade. Isto nos leva a termos uma Seleção muito ruim. Nos leva a contratar um treinador de curriculum vitorioso, dos melhores do mundo, e ele chegará no Brasil e não terá diretoria para recebê-lo. Este é um retrato do Brasil no futebol, assim como na sociedade, estamos vivendo um roubo milionário dos aposentados que contribuíram a vida toda. O Brasil está muito mal.