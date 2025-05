A missão da direção do Grêmio durante a parada do Brasileirão

A parada do Brasileirão servirá como um ultimato para a direção do Grêmio. Pra meu gosto, o ideal seria contratar de quatro a cinco jogadores e que sejam indicações do Mano e do Felipão. São homens forjados no futebol e com muito conhecimento empírico para achar jogadores de qualidade e de características de futebol que se ajustem às necessidades.