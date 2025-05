A atitude de clube grande que a direção do Grêmio tomou

Guerra reforço críticas à arbitragem após a polêmica eliminação na Copa do Brasil para o CSA Marco Souza / Agência RBS

Finalmente consegui ver uma ação de grande clube por parte da diretoria do Grêmio. O presidente Guerra foi até o Rio de Janeiro e levou junto duas figuras muito importantes para reclamar dos erros de arbitragem que têm trazido prejuízo muito grande ao time no Brasileirão e na Copa do Brasil, onde até já foi eliminado.

Um dos acompanhantes de Guerra foi o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsmann. Isso ocorre porque o Grêmio é um dos seus filiados e porque dirigentes da CBF gostam de ouvir os de federações pois estes têm os votos que os eternizam no poder.

O outro foi Luiz Felipe Scolari. Sua presença dentro da entidade dá a manchete que o Grêmio precisa. Claro que todos os árbitros do futebol brasileiro sabem que o Felipão foi lá com um lote de reclamações.

Sendo ele vira manchete. O coordenador técnico do Tricolor é o último treinador campeão do mundo com a Seleção Brasileira. Sua voz é muito forte e chama atenção. Quem sabe agora o Grêmio ter um melhor tratamento em campo.

Uma bela inciativa do presidente Guerra e companhias muito bem escolhidas. Tem tudo para mudar a vida gremista neste Brasileirão.