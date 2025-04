Um clássico igual na Arena

Grêmio e Inter empataram em 1 a 1. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio foi muito mais combativo. Teve domínio no primeiro tempo e saiu para o intervalo ganhando por 1 a 0. Conseguiu parar o Inter na garra, o que levou ao custo do cansaço na segunda etapa. Quando sofreu o gol de empate, o time desabou.

Durante aproximadamente 30 minutos após marcar seu gol, os colorados tiveram amplo domínio e até perderam oportunidades. O que resultou deste jogo é que ninguém teve grande vantagem.

O que ficou da partida é um pênalti reclamado pelo Grêmio com grande revolta de jogador, dirigentes e torcida. A grande notícia da noite para os gremistas foi o enfrentamento competitivo do time contra um adversário que é muito melhor.

Agora é esperar o anúncio do novo treinador para um ano que até agora está muito complicado.

Campanha

São cinco jogos do Internacional no Brasileirão até agora. Verdade que enfrentou os dois melhores times do Brasil, só que os colorados somaram apenas seis pontos. Uma única vitória em cinco jogos. E essa vitória foi conseguida com facilidade sobre o Cruzeiro, que teve um zagueiro expulso aos 20 minutos do primeiro tempo. Precisa melhorar a campanha. Precisa ganhar jogos, o que até agora só aconteceu uma vez. Todos sabemos que o Inter pode mais, tem um bom grupo de jogadores.

Irresponsabilidade

Gabriel Grando reclamou da arbitragem no banco de reservas. Levou amarelo. Seguiu reclamando e levou o vermelho. Era primeiro tempo do jogo. Se o titular Volpi tivesse uma lesão e não pudesse continuar em campo, o Grêmio não teria goleiro reserva. Uma grande irresponsabilidade do Grando, que teve sorte, já que Volpi fechou o jogo sem lesão. Imagina o titular não ter condições de continuar em campo e o time não ter goleiro reserva num Gre-Nal.