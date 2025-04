Só a vitória não basta para o Grêmio

Quinteros vê forte pressão sobre seu trabalho. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Você que me honra com sua leitura já tinha ouvido falar em Club Atlético Grau? Que clube é este? Vamos para o Google.

Esta equipe é sediada na cidade chamada Piúra, no interior do Peru. Joga no estádio Miguel Grau, que foi um militar peruano, almirante e herói da Marinha do seu país.

Los Blancos ou Los Alvos são apelidos muito usados por seus torcedores. O Grêmio precisa ganhar jogo desta terça-feira (8) contra eles. Mas só a vitória na partida da Sul-Americana não chega. Os gremistas imploram por desempenho.

Nada se viu de desempenho nesta temporada. E se vier só a vitória com atuação parecida com as diante de São Raimundo-RR e de Athletic-MG, a desconfiança do torcedor será ainda maior.

O treinador diz em suas entrevistas que o time está encaixando. Só ele está vendo isto. Sobre o argentino já existe forte pressão. Na noite desta terça-feira, Quinteros terá a grande chance de mostrar que tem razão.