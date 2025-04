Tine de Quinteros perdeu por 2 a 0 para o Flamengo neste domingo (13). Duda Fortes / Agencia RBS

Não foi um fiasco. Mas, por momentos, senti pena de quem torce pelo Grêmio. O Flamengo veio a Porto Alegre, e como viu em campo um adversário fraco do outro lado, nem precisou fazer força. O que o torcedor do Grêmio viu foi um treinamento do Flamengo, que sempre em marcha lenta conseguiu ganhar o jogo por 2 a 0 com os dois gols marcados por Arrascaeta.

Constrangedor. Ou, como diz o Cesar Cidade Dias, o Grêmio começa a dar a sensação a todos seus torcedores de que se encaminha para ser forte candidato ao rebaixamento. Pode parecer fatalismo da minha parte, mas a realidade está me mostrando que o clube se encaminha para um caminho perigoso.

As vaias ouvidas pelo treinador e pelos jogadores firmam um sintoma eloquente do perigo e da fragilidade do time. Sei que são somente três rodadas até aqui, mas sei também que pode acontecer outro resultado negativo já na quarta-feira (16), contra o Mirassol.

Retrospecto

O Grêmio jogou contra times da Série A e obteve estes rendimentos:

Contra o Juventude foram três jogos. Ganhou três pontos;

Contra o Inter foram três jogos. Ganhou dois pontos;

​No Brasileirão jogou três jogos. Ganhou três pontos.

Como se vê, o aproveitamento é muito baixo. Se fossem todos os jogos no Brasileirão, estaria na linha de rebaixamento. Precisa melhor muito.

A pressão para a saída do treinador aumenta a cada mau resultado, mas não acho bom que isto venha a acontecer numa semana de Gre-Nal.