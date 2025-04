O VAR não tirou do futebol as duplas interpretações

Lance polêmico no jogo do Inter causou o afastamento da arbitragem.

O Departamento de Arbitragem da CBF acabou afastando dois árbitros pela rodada do final de semana . Marcelo de Lima Henrique, seus auxiliares e a equipe do VAR foram afastados.

O entendimento dos dirigentes é que no lance que tirou um jogador do Cruzeiro , por cartão vermelho, sequer aconteceu falta. Os analistas de arbitragem se dividiram entre concordar ou não com o árbitro.

Na vitória do Palmeiras sobre o Sport Recife, houve gol de pênalti no final do jogo para o time paulista. Bruno Arleu de Araújo e seus companheiros de arbitragem também foram afastados pela decisão tomada no lance.