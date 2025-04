O retrospecto de Quinteros no Grêmio e o que os próximos três jogos reservam para ele

Desempenho da equipe de Quinteros tem sido fraco. Renan Mattos / Agencia RBS

Na competição nacional, classificou em duas etapas enfrentando adversários menores e com vitórias nos pênaltis contra adversários muito fracos. E com o goleiro do Athletic-MG sendo o melhor jogador do Grêmio. Situações com semelhanças que apavoram os torcedores.

O Grêmio está vivo contra adversários ruins. E no Brasileirão uma vitória incrível sobre o Atlético Mineiro e uma derrota para o Ceará. Em todas as três competições, desempenho fraco.

O treinador se defende com os números. Tem razão. Mas todos sabemos que com esta bolinha terá problemas logo adiante.

Três partidas complicadas

Agora, serão três jogos seguidos no Brasileirão. Dois deles contra adversários que estão jogando muito mais. No domingo (13), o Flamengo, o melhor time do Brasil. Se perder feio pode ser demitido. Perder por até dois gols de diferença da para entender.

No meio da semana, o Mirassol. Se não ganhar estará na rua. E no dia 19, o Gre-Nal. Perdendo está demitido. São três jogos que valem a permanência de Quinteros no Grêmio.

Sobrou só jogo complicado. Sem rendimento aceitável terá, certamente, dificuldades que ainda não apareceram.

Mas é importante lembrar que contra adversários de Série A (Juventude, Inter, Atlético Mineiro e Ceará), o Grêmio jogou 24 pontos e só somou oito. Contra o Inter não teve vitórias. Será que irá melhorar tanto até dia 19, data do Gre-Nal?