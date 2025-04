O novo Grêmio será mais defensivo e cuidadoso

Técnico do Tricolor deve manter time do Gre-Nal. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Para Mano Menezes é o primeiro jogo comandando o Grêmio. A partida tem importância pelo fato de que o futebol do Grêmio irá mudar. Será mais defensivo, mais cuidadoso, mas nem por isto deixará de ser ofensivo. Mano terá praticamente o mesmo time que jogou o Gre-Nal. Não terá Marlon, que já jogou nesta competição pelo Cruzeiro. Lucas Esteves volta a ser o lateral.

E não imagino que nos próximos jogos ele faça transformações. Do meio pra trás o time está definido. Do meio pra frente a formação colocada por James Freitas no Gre-Nal é a melhor. Jogadores que se adaptam a atacar e defender, os dois princípios básicos do futebol.

O Godoy Cruz, adversário do Grêmio esta noite, não parece ser um bom time. Está muito mal colocado no campeonato argentino. Mas se sabe que contra times do país vizinho o jogo pode sempre apresentar dificuldades.