O Inter está maduro e o Beira-Rio está rugindo

Era importante ter a vitória. Com ela o Inter está ao lado do Bahia e na frente dos clubes que atendem pelo nome de Nacional. Um belo jogo e algumas incidências. Jogo duro para os colorados. Mas o Inter está maduro , e como escrevi na coluna de ontem, o Beira-Rio está rugindo .

Os colombianos tiveram resistência de qualidade somente no primeiro tempo. Depois Alan Patrick, sempre ele, conseguiu matar o time do Atlético Nacional. A vitória que o Colorado precisava.

Agora divide a liderança com o Bahia e caminha, com passos muito largos e seguros, para a classificação. Grande noite colorada que acabou com goleada. Um resultado maravilhoso. Com força, com grande preparo físico e com grandes jogares o Inter busca coisas muito grandes nesta Libertadores.