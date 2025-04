O Grêmio não fez mais do que a obrigação diante do Atlético Grau

Próximo desafio do Grêmio será domingo (13) contra o Flamengo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio não precisou jogar muito para ganhar do Atlético Grau. A fragilidade técnica do adversário explica muito esta tranquilidade gremista. Verdade que o árbitro e o VAR deixaram de marcar um pênalti claro cometido pelo goleiro Volpi, um jogador estabanado.

Só que a diferença dos dois times é tão grande que a equipe gremista não fez mais do que a obrigação diante de um público muito pequeno. Era triste ver aquela Arena Monumental com poucos torcedores e milhares de cadeiras vazias, a demonstrar que o torcedor tricolor está preocupado com o que está vendo do seu time.

Terá no domingo um grande adversário onde poderá ser avaliada a qualidade real do time gremista. O melhor elenco do Brasil, o Flamengo de Filipe Luís, será um grande desafio.

O Grêmio é líder do seu grupo, com 100% de aproveitamento na Sula, o que deixa o torcedor satisfeito. Contudo, tem que levar em conta sempre a precária qualidade dos adversários