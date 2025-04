O cuidado que Mano Menezes precisa ter como treinador do Grêmio

Mano tem tido problemas por causa de reclamações com a arbitragem e com atletas. Arisson Marinho / AFP

Estou entre aqueles que entendem que a contratação de Mano Menezes é a mais correta para o momento do Grêmio. Mano sabe lidar muito bem com crises. Tem uma grande história no futebol, sabe montar times com ou sem qualidade.

Certamente verá que o Grêmio tem carências importantes e o time será, necessariamente, bem colocado no meio-campo, com muito povoamento deste setor para ter resguardo defensivo e não deixar o ataque isolado.

O que ele precisa cuidar mais é do seu comportamento. Suas reclamações acintosas com a arbitragem levam os profissionais do apito a ter certa má vontade com ele.

Mano é um cara bem humorado, bom praça, e não precisa exagerar nas suas reclamações.