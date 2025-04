O Beira-Rio voltou a fazer a diferença a favor do Inter

Torcedor colorado deve fazer o estádio rugir contra o Atlético Nacional nesta quinta-feira (10). Jefferson Botega / Agencia RBS

Sabe aquele Inter que perdia jogos no seu estádio, que era eliminado até por times medíocres? Pois é, ficou para trás. Bastou a direção colorada terminar com suas invenções de treinadores de fora do Brasil e contratar alguns bons jogadores e o Inter é outro.

Bem tática e fisicamente, com profissionais reconhecidos, os colorados têm um time com talento. Este combo dá ao torcedor certeza de vitória ou, no mínimo, de grandes atuações.

Não assisti nenhuma partida do Atlético Nacional, que goleou por 3 a 0 o Nacional uruguaio. Mas ouvi Maurício Saraiva dizer que tem um combo de força e velocidade que impressionam.

É uma respeitável opinião e na sua estreia na Libertadores o time de Medellín já deixou sua marca. Mas terão que enfrentar o time colorado que anda esmerilhando e o Beira-Rio, que Fernando Carvalho dizia rugir. A massa colorada irá fazer a diferença na noite desta quinta-feira (10).

