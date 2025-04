Inter conseguiu se complicar na primeira fase da Libertadores

Inter teve um jogo bem complicado contra o time uruguaio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter navegou entre o vexame e a grande capacidade de reação, no empate em 3 a 3 contra o Nacional-URU, pela Libertadores, nesta terça-feira (22). Tomou três gols no primeiro tempo e se salvou, por milagre, do quarto gol. Um time que desabou diante dos contra ataques do Nacional. Um verdadeiro filme de horror.

Teve sorte porque conseguiu um gol ainda no primeiro tempo de pênalti cobrado por Alan Patrick. Os uruguaios fizeram contra ataques o tempo todo e com ampla vantagem. Na segunda etapa, com o estádio lotado, veio a reação. Os dois gols aconteceram, marcados por Bernabei e Fernando, este, disparadamente, o melhor jogador em campo.

E os centroavantes? Valência nada fez de especial no primeiro tempo. Borré entrou na segunda etapa e repetiu Valência. Dois jogadores que foram trazidos por muito dinheiro e com retorno questionável, pra não dizer ruim.

Agora dois jogos fora de casa. Partidas perigosas. De alguma forma o Inter trouxe complicações nesta fase da Libertadores. Perdeu pontos onde não deveria perder. O que sobrou de bom foi a capacidade de reagir depois de tomar goleada no primeiro tempo.