Como será o Grêmio

Gremistas têm o medo de ver seu time ser mais uma vez inferior ao Internacional. André Ávila / Agencia RBS

Técnico interino, time sem confiança e com três derrotas consecutivas no Brasileirão. Assim será o Grêmio. Acho que o James Freitas vai deixar a base que estava sendo utilizada por Quinteros. Ele sabe a importância do jogo. Ele também sabe, como profissional veterano, do ambiente que cerca o Gre-Nal, das suas implicações e consequências.

Será que teremos muitos torcedores gremistas na Arena para apoiar o time? Eu acho que fecha em 30 mil pessoas. Temos um feriado de quarto dias e as pessoas estão aproveitando, como nunca, para ir à praia, ou a Serra ou ainda visitar seus parentes nas diversas cidades do interior do Estado.

E tem o desânimo dos gremistas e ainda mais o medo de ver seu time ser mais uma vez inferior ao Internacional. Até agora tudo é palpite.