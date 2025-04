Chegou o grande dia de um esperado Gre-Nal

Tricolor precisa dar resposta positiva ao seu torcedor enquanto o Inter precisa confirmar seu favoritismo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Gre-Nal deste sábado (19) é muito esperado. A situação do Grêmio exige resposta positiva para seus torcedores. Mesmo com James Freitas, técnico interino, os gremistas esperam reação positiva. Faz horas que o Inter mostra que é melhor, tem qualidade dos jogadores e do trabalho do seu treinador e do seu preparador físico.

Mas o clássico mostra, historicamente, surpresas onde aquele que está pior consegue até ganhar. Verdade que quase sempre triunfa o melhor. Eu resumiria dizendo que os colorados entram em campo com muito favoritismo. No entanto, é preciso confirmá-lo.

Além disso, o clássico colocará frente a frente dois conhecidos. Roger e James são bons amigos. Eles já trabalharam juntos alguma vezes. Irão se encontrar em interesses contrários.

O técnico colorado tem seu time pronto. A grande notícia é a volta de Victor Gabriel. O jovem zagueiro joga muito mais que Rogel. É uma grande diferença. Wesley deve jogar e só Carbonero fica fora do jogo.

O Inter vai com tudo que tem. E necessita muito da vitória porque acaba de perder para o Palmeiras. Precisa somar pontos que sempre são importantes no Brasileirão. Estou preparado para assistir um grande jogo.

Previsão é de pouco público

Falei com amigos gremistas que desistiram de ver o jogo. Temem um fracasso absoluto. Milhares de torcedores viajaram. Um feriadão de quarto dias quase nunca acontece.

Creio que chegaremos a 30 mil torcedores, um número pequeno para Gre-Nal. Seria muito maior se o clássico fosse para o Beira-Rio. Ganhando o jogo, o Inter abre cinco pontos sobre o Grêmio, mas se perder fica atrás do seu rival.

