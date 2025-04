A manipulação só traz prejuízos para o futebol 

Atleta do Juventude foi afastado por precaução. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O jogador Ênio do Juventude recebeu um cartão amarelo por reclamação no primeiro tempo do confronto com o Vitória, na estreia no Brasileirão. Ao mesmo tempo, o número de apostas cresceu muito para este jogo.

As empresas desconfiaram do que estava acontecendo e o denunciaram à CBF. Não sei julgar se existe ou não manipulação neste episódio. As bets, que têm o prejuízo, estão fiscalizando com muita força estas possibilidades.