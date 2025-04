A dúvida sobre como o Inter vai se comportar contra o Nacional-URU pela Libertadores

Intensidade do Gre-Nal por atrapalhar o Inter no jogo pela Libertadores.

Ou é Brasileirão, ou Copa do Brasil ou, como nesta terça-feira (22), jogo do Inter pela fase de grupos da Libertadores. Será que os colorados, depois de um Gre-Nal com muita imposição física, estarão aptos, fisicamente, a jogar futebol com qualidade?