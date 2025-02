Os motivos que justificam a superioridade do Inter no Gre-Nal

Ao Inter, faltou marcar os gols. André Ávila / Agencia RBS

Foi empate, mas posso dizer que o Grêmio escapou da derrota. E o grande culpado disto foi o Inter, que criou situações e não converteu. Ter domínio e criar chances não é o bastante. É preciso marcar os gols.

Mas ficou claro que o Inter é um time muito melhor. Ficou claro que os zagueiros do Grêmio não são eficientes a ponto de impedir o adversário de chegar com perigo. Viery até foi bem como lateral-esquerdo. Mas no meio-campo o fracasso de Cristaldo novamente aconteceu. Ele não consegue armar jogadas para os atacantes e não tem vitória pessoal.

Por fim, no ataque só Braithwaite joga com eficiência. Pavon nem ataca e nem marca: jamais acompanhou os avanços de Bernabei. No outro lado, Aravena não conseguiu jogar.

A zaga do Inter não teve dificuldades para marcar o ataque do Grêmio. No meio, a exuberância do futebol de Fernando, o melhor jogador em campo e autor do gol colorado. Wanderson e Borré foram menos do que se esperava. O Grêmio escapou de perder e até ter contra si um resultado constrangedor.

Arbitragem

Foi pênalti. Não gosto da regra, mas ela existe. Outra: é lance de interpretação. Ou marca o pênalti e sofre críticas coloradas, ou não marca e seriam os gremistas a criticar. E tem a expulsão de Roberto Ribas, o auxiliar de Roger que também acabou punido. Ele foi inconveniente com suas reclamações no melhor momento do Inter no jogo.