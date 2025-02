O Grêmio rodou no seu teste antes do Gre-Nal

Quinteros tinha razão ao pedir reforços defensivos. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi o primeiro grande teste. O Grêmio foi a Caxias e perdeu para o Juventude. E jogou pouco. As fragilidades defensivas voltaram a aparecer. Rodou no primeiro teste com adversário de série A que enfrentou.

Não, Cuéllar não conseguiu ser o grande protetor da defesa. Ele se reinventa no futebol brasileiro. Precisa mais jogos. Não teve jogadas de ataque conclusivas.

Agora, o Tricolor vai para o Gre-Nal precisando ganhar do Inter se quiser as vantagens do regulamento nas próximas fases. E as incertezas que se imaginavam terem desaparecido reacenderam na derrota de ontem.

Como será que Gustavo Quinteiros formará seu time para o clássico de sábado (8)? Uma derrota que dá razão para o treinador: o Grêmio precisa de reforços defensivo.