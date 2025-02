O Gre-Nal 444 pode definir o futuro do Gauchão 2025

Arena receberá neste sábado (8) clássico que pode definir confronto das semifinais. Omar Freitas / Agencia RBS

Não apenas porque é Gre-Nal, e isto, por si só, basta para fazer dele um jogo importante, mas o clássico deste sábado (8) vale muito para a classificação. O confronto ditará muito para o futuro do Gauchão 2025.

Se a vitória for colorada, o time de Roger Machado deverá chegar à frente do Grêmio. Se o Tricolor ganhar, estará na frente dos colorados com o mesmo número de pontos, mas com saldo de gols muito favorável. E tem o Juventude, que já passou pelos principais adversários e se mantém muito bem na tabela.

Um empate no Gre-Nal combinado com uma vitória do Juventude sobre o São José deixa o time caxiense com grande chance de concluir a primeira fase como líder geral. Acontecendo isto, teremos Gre-Nal na semifinal. Ou seja, há a possibilidade de outra vez não termos o clássico na final do Gauchão. Mas muita coisa ainda pode acontecer neste primeiro turno do campeonato.

Times sofrem com problemas semelhanças

Viery é um jogador improvisado na lateral esquerda. A direção do Grêmio dispensou Reinaldo e o grupo ficou sem lateral confiável, já que Maik não dá resposta satisfatória e sofre constantes lesões.

No Inter, o problema está na lateral direita. Faz tempo que a direção colorada não consegue contratar um jogador de qualidade para esta função. Roger Machado achou Bruno Gomes numa iniciativa muito talentosa. Só que ele está fora. Aguirre está melhorando lentamente, mas ainda expõe precariedades. São as semelhanças dos dois times para o clássico deste sábado.

