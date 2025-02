O goleiro que deve ser o titular do Grêmio no clássico

Entre Grando (E) e Volpi (D), goleiro criado na base Tricolor tem vantagem. Colagem de fotos / Lucas Uebel / Grêmio

Volpi não foi bem contra o Juventude. Me disseram que sua contratação aconteceu porque ele joga bem com os pés. Eu prefiro goleiro que defende bem, e este não foi o caso do estreante. No Gre-Nal de sábado (8) deve jogar Grando.

Pelo que já se pode ver, o goleiro criado na base Tricolor teve boa evolução técnica. Tem se mostrado seguro e tem jogado bem com os pés, qualidade que não se via nele quando foi titular do Grêmio em temporadas passadas.

Joga o Gre-Nal porque está melhor do que Volpi. Sou capaz de apostar que ele deverá ser titular permanentemente. Não há unanimidade da torcida gremista, mas, neste momento, com o que o clube tem, Grando é o melhor goleiro.