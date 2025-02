Inter conseguiu uma vitória tranquila e que favorece o ambiente para o Gre-Nal

Mesmo com reservas, o Inter não teve dificuldades para vencer o Brasil de Pelotas . Muitas observações puderam ser vistas por Roger Machado. A começar pelo fato de que o Colorado fez saldo e quase não sofreu. Poderia ter feito mais.

Carbonero voltou a ser um jogador importante . Atuou pelo meio e achou espaço para seus dribles e impor sua velocidade. Quem me deixou uma bela impressão foi Ronaldo, indicado pelo treinador. Ele vem para o lugar que era de Rômulo. Me pareceu um belo atleta.

Agora é Gre-Nal, e só Thiago Maia e Victor Gabriel dos que jogaram ontem estão confirmados para o clássico de sábado (8). Vitória tranquila e que favorece o ambiente do vestiário Colorado para o Gre-Nal .

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.