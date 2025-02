Dois olhares sobre a vitória gremista e a incógnita para o Gre-Nal

Camisa 10 do Grêmio terá provação no jogo de sábado (8).

A goleada imposta pelo Grêmio sobre o São Luiz merece dois olhares distintos. O primeiro invoca o reconhecimento de que o time tem evolução constante . A cada jogo que passa, as orientações de Gustavo Quinteros ganham corpo. Já se sabe que o Grêmio tem um time que vai a campo sabendo o que precisa fazer.

O outro olhar está ligado à fragilidade do São Luiz. Para meu gosto, a fraqueza surpreende. O time de Ijuí consegue longas invencibilidades no seu estádio e repete boas campanhas. No sábado (1º), mostrou muito menos e mereceu ser goleado.