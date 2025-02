As soluções que o elenco do Inter apresenta para Roger Machado

O lado direito tem sido problemático para o Inter. Aguirre tem melhorado suas atuações, mas ainda não chegou ao nível e à necessidade do clube . Não há reservas. Na frente, surgiu Carbonero . Já que Wanderson não tem conseguido jogar bem, ele aparece como opção importante para Roger Machado .

