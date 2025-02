As dificuldades que Roger Machado tem para montar o time do Inter

Bruno Tabata tem sido uma ausência muito lamentada no Inter. Sem ele para escalar restou só treinador Roger Machado colocar Wanderson como um ponteiro avançado. Só que esse jogador pouco ou nada produz. E ainda tem uma parceria pobre com a presença de Aguirre mais atrás.

O grupo colorado não tem outro jogador nesta posição . A direção corre muito para contratar um jogador que faça o time lembrar de Bruno Gomes. O lado direito do Inter é a principal dificuldade que Roger enfrenta para montar seu time.

