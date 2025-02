Ao pedir reforços, Quinteros mostra que não está totalmente satisfeito com o elenco do Grêmio 

As goleadas impostas pelo Grêmio não chegam a entusiasmar por inteiro seu treinador. Do volante para frente são muitas opções de qualidade. Praticamente todo jogo tem goleada.

Dois zagueiros e dois laterais é o que pede o treinador, sem se iludir com os resultados do Gauchão. Sabe que o time melhorou, mas que precisa de mais qualidade na sua defesa .

Ouço falar que a direção está por acertar com um atacante vindo da Europa, o Francis Amuzu. Porém, acho que deveriam se preocupar mais com a parte de trás do time.