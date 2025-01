Roger deveria fazer algumas alterações no time do Inter neste início de temporada

Jogos do Gauchão são importantes também para o treinador avaliar seu plantel.

Se Roger Machado mudar o time em muito setores não se surpreenda. É começo de temporada , a musculatura dos jogadores ainda não soltou e, com a repetição de jogos, suas necessidades físicas podem acabar causando lesões graves.

Jogadores veteranos, como Fernando, Alan Patrick, Bruno Henrique e outros precisam ser levados com cuidados da fisioterapia. Os jogos do Gauchão também serve para que os treinadores tenham oportunidade de avaliar os outros jogadores do grupo.