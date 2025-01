Quinteros quer seu atacante de lado de campo, e o Grêmio luta com o Napoli no mercado

Técnico argentino gosta de jogar com dois atacantes abertos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Quinteros não deixa por menos. Ele quer um grande atacante pelo lado e, segundo o Gabardo, o Grêmio estaria disputando um jogador desta função com o Napoli. O Cesar Cidade Dias me disse que, se for concretizada, a contratação será de mais de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual).

O treinador argentino não abre mão de jogar com dois atacantes abertos. E ele lembra que teria reposição a Soteldo. O nome do jogador continua em segredo e segue com muita ambição dos dirigentes gremistas.

Este atacante de lado e Cuéllar seriam as duas grandes tacadas da diretoria gremista. É um jeito que me agrada. No restante do grupo tem a fixação dos que já estão e a busca por soluções na base. Sendo assim, não coloca o clube em contas impagáveis e pode resultar num time de boa qualidade.