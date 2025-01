O grande desafio para os dirigentes do Inter e o trunfo que está sendo preparado para o Gre-Nal

Tabata pode vir a ser uma boa opção para Roger Machado no clássico.

A lateral direita passa a ser o grande desafio dos dirigentes do Inter . A lesão lamentável de Bruno Gomes abre uma fratura na defesa colorada. Braian Aguirre e Nathan nem de longe são capazes de dar qualidade a este setor colorado.

O problema está na falta de jogadores desta posição e dos valores altos que são cobrados pelos atletas no mercado . Preços que este ano tiveram uma louca e incompreensível inflação.

Roger tinha resolvido a posição com Bruno Gomes. Agora não tem solução dentro de casa . Os dirigentes colorados terão um desafio muito grande. Será que eles tem a solução?

Trunfo para o Gre-Nal

Bruno Tabata está sendo preparado para o Gre-Nal . Não será um clássico de decidir o campeonato, mas é de muita importância para que se possa avaliar as condições técnicas dos dois times. Poderemos ter uma prova aproximada de quem chega melhor para ganhar o título .

Tabata será um reforço importante do time colorado. Não tendo lateral de qualidade e vendo Vanderson jogar cada vez menos, sua presença passa a ter ainda maior importância .

Ele preenche o lado direito com muita técnica. E poderá se aproveitar das eventuais deficiências que o Grêmio deve apresentar na lateral esquerda, onde Viery procura resolver esta dificuldade.

