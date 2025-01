Inter tem mostrado crescimento a cada partida

Borré marcou dois gols e foi um dos destaques do Colorado. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter ganhou do Juventude fazendo dois gols com Borré, no sábado (25), no Beira-Rio. O primeiro veio de um pênalti mal marcado. O colombiano agarrou o zagueiro do Juventude. O jogo teria que ser parado ali. No entanto, o árbitro e o VAR deixaram seguir e veio o empurrão no atacante colorado. Tudo errado. Não houve pênalti.

No segundo gol colorado, um lançamento maravilhoso de Alan Patrick para Borré. O goleiro do Juventude se aventurou saindo do gol e facilitou para o artilheiro do Inter. Ele tocou com categoria e fez o gol. O mais importante é que o Inter cresce.

Vitor Gabriel foi figura de destaque. Parece que está surgindo a solução para a zaga colorada. Fernando deu estrutura no meio e o Juventude não conseguiu jogar no ataque. Foi o segundo jogo oficial e o time melhora a cada partida.

Resposta negativa

Roger Machado busca a utilização constante de Wanderson. No entanto, a resposta é sempre negativa. Seu desempenho se repete com grande incompetência. Vitinho tem entrado no segundo tempo e tem tido rendimento muito melhor. Deve ganhar a posição em seguida.

Wanderson foi muito caro, ganha salário milionário e não tem entregado nada. Acontece. Se tiver alguém interessado, que o Inter se livre dele.

