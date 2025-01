Por que o Grêmio pode ter dificuldades contra o Brasil de Pelotas

Quinteros tem em suas mãos o mesmo time do ano passado.

Não há grandes novidades no time de Quinteiros para o duelo desta quarta-feira (22). O grande reforço é Cuéllar, que está sendo preparado para domingo (26) , contra o Caxias.

O treinador tem em suas mãos o mesmo time do ano passado. Se já conseguiu articulações táticas importantes, poderá mostrar novidades . Mas ainda não é hora de cobranças definitivas.

