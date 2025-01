A goleada sobre o Caxias mostra a evolução do Grêmio

Equipe gremista venceu por 4 a 0 na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Contra o Caxias, na noite deste domingo (26), na Arena, o Grêmio fez quatro gols e não levou nenhum. Fazia tempo que isto não acontecia com o Tricolor.

Devo levar em consideração que os times enfrentados até aqui não são de Série A. No entanto, deu para ver que o time gremista melhorou com os mesmos jogadores do ano passado, quando passou muito trabalho e correu sério risco de ser rebaixado. O time mostra evolução.

Algumas atuações individuais tiveram grande destaque. Gabriel Grando mostrou tranquilidade e jogou muito bem. Edenilson foi o melhor jogador em campo, com um gol e uma assistência. Pavon também marcou e cresceu.

Foi a maior goleada do Gauchão 2025 até então. Uma bela atuação do Grêmio no seu primeiro jogo na Arena este ano.