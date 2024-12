Vexame gremista na despedida de Geromel

Geromel se despede do Grêmio diante da torcida. Jefferson Botega / Agencia RBS.

Geromel fez seu último jogo pelo Grêmio neste domingo (8), contra o Corinthians. A Arena foi palco deste duelo que, apesar do mais importante ter sido a despedida do ídolo, escancarou as deficiências da equipe.

Tomou três e foi pouco. Poderia ser cinco se as oportunidades fossem aproveitadas.

Renato escalou o Grêmio com apenas dois jogadores no meio campo e quatro atacantes. Na segunda etapa, veio Cristaldo no lugar de Pavon, melhorando a dinâmica do jogo. Nestes momentos foram criadas alguma oportunidades.

Mas o time montado por Renato, diante de 42 mil torcedores, foi um vexame.