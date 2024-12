As especulações no Inter que preocupam o torcedor colorado

Wesley tem sido o jogador mais importante do time nesta temporada.

O grupo do Inter tem muita qualidade e entrega a Roger Machado muitas possibilidades de armação de time. Só que as informações que chegam são preocupantes .

Só vejo gente falando que o Inter precisa vender . E isso se torna ainda mais verdadeiro quando ouço que os dirigentes colorados não pagam prestações de jogadores que foram contratados parceladamente. Ora, vender Vitão e Wesley, por exemplo, é diminuir, e muito, a qualidade do elenco.

A outra argumentação é de que o clube deverá encontrar reposições. Não sei, duvido. Jogadores com estas potencialidades dificilmente recebem reposição do tamanho deles.

Só que isso não existe no mercado outro Vitão . Jovem e muito técnico, ele se faz fundamental ao time.

