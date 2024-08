O Inter parece um time sem força. Basta olhar qualquer jogo entre os últimos e se reconhece com facilidade. Aí Thiago Maia dá uma entrevista dizendo que não havia exercícios de musculação em academia e que os jogadores estão atrasados fisicamente em relação aos demais adversários do futebol brasileiro. Pode ser que este seja um dos problemas mais graves do Inter.