Renato poupará os titulares contra o Bahia, neste sábado (17), para enfrentar o Fluminense, na terça-feira (20), com seu time descansado. O time reserva já conseguiu duas vitórias no Brasileirão que afastaram o Tricolor para longe do Z-4. Mas contra o Bahia será bem mais difícil. A equipe de Rogério Ceni é um dos melhores do campeonato.